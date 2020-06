Serie A – Ore 19,30 Atalanta/Sassuolo e 21,45 Inter/Samp: le probabili formazioni e la classifica

Atalanta

Il tecnico piemontese ha a sua disposizione l’intera rosa e lungo i novanta minuti avrà più soluzioni per risolvere eventuali problemi di qualsivoglia entità. Fermo è solo Czyborra, ma è un’assenza rimediabile. Top secret, come da copione del resto, l’undici di partenza, ma i giocatori dell’Atalanta si equivalgono in quanto a possibilità di fare bene per cui la sostanza sarà sempre la stessa. E sì, finalmente si riparte.

Inter

Brozovic a causa di un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Di fatto Conte è in piena emergenza a centrocampo dove ha solo quattro elementi disponibili, più il baby Agoumé, per tre posti. Inamovibili nel 3-4-1-2 Barella e il trequartista Eriksen, il posto del croato sarà preso da Gagliardini, in vantaggio su Borja Valero e in rete all’andata nel 3-1 al Ferraris. Brozo, sottoposto ieri mattina a un controllo strumentale, salterà anche il match di mercoledì a San Siro con il Sassuolo e poi verrà deciso se potrà esserci per la trasferta di domenica a Parma. Per il tecnico pugliese si tratta di un guaio anche se, quando si è trovato a fare i conti con l’assenza del numero 77, non ha mai perso: 3 successi e un pari con Marcelo non convocato per squalifica o infortunio. Fonte: CdS