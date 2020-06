SERIE A, Inter-Sampdoria 2-1: gara dal doppio volto

Secondo tempo, equilibrato. 49’, imperversa ancora Eriksen, rifinitura per il rigore in movimento di Lukaku, a lato. 52’, gol della Sampdoria: da angolo offensivo, grande stacco aereo di Colley, che di testa coglie il palo. Thorsby ribatte in rete. Sale di molto il baricentro sampdoriano e pressione alta relativa. Ma sterile. 74’, Eriksen quasi sorprende Audaro con un tiro cross a rientrare. 77’, Murru produce una potente bordata da fuori area, di poco a lato. 87’ e 88’, Moses crea pericoli, da posizione di esterno alto. Inter volitiva per un’ora, poi in calando. Doppio volto Sampdoria, primo tempo passivo, ma ripresa combattiva.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (73′ Moses), Gagliardini, Barella, Young (73′ Biraghi); Eriksen (78′ Borja Valero); L. Martinez (83′ Sanchez); Lukaku. All. Conte

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida; Thorsby; Linetty (81′ Askildsen), Bertolacci (81′ Ronaldo Vieira), Jankto (69′ Leris), Murru; Ramirez (69′ Depaoli); La Gumina (76′ Bonazzoli). All. Ranieri

Marcatori: 10′ Lukaku (I), 33′ Lautaro Martinez (I), 53′ Thorsby (S)

Ammoniti: Bertolacci (S), L. Martinez (I), Thorsby (S), Borja Valero (I), Ronaldo Vieira (S)