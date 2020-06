SERIE A, Inter-Sampdoria: 2-0, nel primo tempo monologo interista

Nel primo tempo, monologo interista. Eriksen e Candreva si prendono subito la scena. 1’, Eriksen va in rete, su assist di Candreva, ma gol annullato per fuorigioco del medesimo.10’,gol dell’Inter: meravigliosa azione nerazzurra, di rimessa, con 5 tocchi. Skriniar pesca lungo Lautaro. Colpo di tacco a servire Lukaku. Scambio con Eriksen, che restituisce in triangolo a Lukaku, per la finalizzazione in rete.12’, Candreva, in area, strozza la conclusione sul fondo. 25’, ancora Candreva, con una grande botta dalla distanza, fuori di poco. 28’, Lukaku spara alto, dopo insistito fraseggio corale. 32’, raddoppio Inter: Lukaku, da esterno, imbuca in area per Candreva, che rifinisce per il gol di Lautaro. Samp non pervenuta fino al 45′, quando Gaston Ramirez spara alto dal limite.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; L. Martinez, Lukaku. All. Conte

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina. All. Ranieri

Marcatori: 10′ Lukaku, 33′ Lautaro Martinez.