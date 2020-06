Il fatto di avere o no il pubblico negli stadi non è solo un problema di audio per i giocatori e non, ma anche un problema economico peer le società. Infatti secondo una stima, riportata da Eurosport, il Napoli perderà dai 5 ai 6 milioni di euro di entrate dai botteghini. Ciò è un problema rilevante, che speriamo venga risolto in parte con un’apertura parziale degli stadi, pandemia permettendo…