Le parole e la decisione di Dries Mertens non saranno dimenticate in fretta dai tifosi del Napoli che hanno esultato mercoledì per la vittoria della Coppa Italia ma anche per il rinnovo contrattuale del belga.

«Le tue parole un brivido al cuore. Solo chi vive il nostro calore sa cos’è l’eterno amore» le parole dello striscione dedicato a Mertens dal gruppo Anima Azzurra che ha esposto lo striscione al ponte della Sanità nelle scorse ore. Fonte: Il Mattino