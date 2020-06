La ripresa ha mostrato un Napoli in ottima condizione

Il Napoli ha già mostrato in queste prime due partite una buona condizione atletica. Che è destinata a crescere nelle prossime aumentando sempre più l’abitudine al ritmo partita. Gli azzurri contro la Juve sono venuti fuori alla distanza. Correndo decisamente di più e meglio nella ripresa e questo potrà essere uno degli aspetti fondamentali in questa volata finale per la Champions League con tante partite che si susseguiranno a distanza ravvicinata.

Il lavoro di Gattuso è servito innanzitutto a blindare la difesa. La conferma si è avuta nel match contro la Juve. Con la squadra che in fase di non possesso è stata impeccabile chiudendo tutti gli spazi ai bianconeri non concedendo nulla nei novanta minuti. Perfetta la coppia centrale formata da Koulibaly e Maksimovic. Assimilati al meglio i movimenti richiesti da Ringhio con il senegalese utilissimo soprattutto nelle chiusure in velocità di piede e il serbo insuperabile di testa.

Una linea difensiva capace di mantenere sempre stabilità con l’apporto dei due laterali Di Lorenzo, impeccabile su Cristiano Ronaldo, e Mario Rui sempre puntuale nel controllo di Douglas Costa. E poi l’apporto decisivo dei portieri: Ospina, dopo l’errore iniziale sul gol realizzato direttamente da calcio d’angolo da Eriksen (l’unico subito dal Napoli in questa edizione della coppa Italia) fu decisivo per la qualificazione alla finale, Meret lo è stato per la vittoria della Coppa Italia con la parata sul rigore di Dybala dopo una prova molto sicura nei novanta minuti regolamentari. Fonte: Il Mattino