Il futuro di Callejon ancora non è stato deciso, le lacrime post Juventus sembrerebbero portare verso l’addio, ma ancora non è detto. Il collega di calciomercato.it Mirko Calemme aggiorna su twitter. “#Callejon attende il confronto con la società per decidere il suo futuro. Il suo addio al #Napoli, per quanto ad oggi sia l’epilogo più probabile, non è ancora una certezza. Bisogna aspettare qualche altro giorno”.

La Redazione