Lo score di Dries Mertens tra Campionato, Coppa e gare europee

I numeri di Mertens. 122 gol realizzati in 311 partite giocate in tutte le competizioni, con ultimo graffio sulla pelle di Handanovic utile a staccare Hamsik e a conquistare il trono in beata solitudine. Dettagli: dal 2013, Dries ha segnato 90 reti in campionato; 17 in Champions; 9 in Europa League; 6 in Coppa Italia. A proposito di competizioni internazionali: lo scugnizzo fiammingo detiene anche il record di gol del club nelle coppe europee, 26. Niente male, vero? E non è mica finita: prima della finale con la Juve, infatti, il Napoli ha ufficializzato il suo rinnovo fino al 2022. Con opzione al 2023. Fonte: CdS