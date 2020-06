Liga: Alavés preso a pallonate dal Celta, mentre il Real torna in vetta

Ore 14:00

Celta Vigo-Alavés 6-0 Murillo (C) 14′, Aspas (C) rig. 20′, Rafinha (C) 40′ 41′, Nolito (C) rig. 78′, Mina (C) 86′

Ore 19:30

Valencia-Osasuna 2-0 Guedes (V) 12′, Rodrigo (V) 36′

Ore 22:00

Real Sociedad-Real Madrid 1-2 Ramos (RM) rig. 50′, Benzema (RM) 70′, Merino (RS) 84′

Celta Vigo-Alavés. La sfida si sblocca al minuto 14 con l’incornata dell’ex Inter Murillo sugli sviluppi di un corner. Al 20′ Iago Aspas raddoppia le marcature trasformando un calcio di rigore. Al 27′ Alavés in 10 per l’espulsione di Aguirregabiria. Nel finale di tempo Rafinha si scatena con una doppietta nel giro di un minuto, prima con un missile sotto al sette e poi con un preciso tiro nell’angolino che chiude i primi 45 minuti sul 4-0. La ripresa vede il Celta controllare il vantaggio e al 78′ arriva il pokerissimo col calcio di rigore trasformato da Nolito. Nel finale la sfida assume i connotati di un match di tennis col definitivo 6-0 di Santi Mina che insacca sotto l’incrocio dopo un bello scambio con Nolito.

Valencia-Osasuna. Passano appena 3 minuti e Rodrigo sblocca il punteggio ma l’arbitro annulla per offside dopo il consulto col VAR. Al 12′ però la squadra di casa riesce a segnare col tiro dal limite di Goncalo Guedes che insacca sotto al sette. Sono sempre i padroni di casa che attaccano e al 35′ Rodrigo stavolta riesce ad andare in goal con una rasoiata nell’angolino. Nel finale di tempo non arriva la replica dell’Osasuna così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nei secondi 45 minuti Roberto Torres prova ad accorciare le distanze ma Cillessen in tuffo respinge, al 72′ Oier ci prova di testa ma il tentativo del giocatore ospite sfiora il palo. Nel finale l’Osasuna non riesce a rientrare in partita così al triplice fischio i valenciani conquistano i 3 punti.

Real Sociedad-Real Madrid. La prima opportunità arriva al 12′ col tentativo dell’ex madridista Odegaard ma Courtois è reattivo. Al 27′ Vinicius entra in area e calcia mancando il bersaglio di poco dopo una leggera deviazione. Al 34′ Benzema calcia dal limite cercando l’angolino ma Remiro in tuffo si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa capitan Sergio Ramos sblocca il punteggio trasformando un calcio di rigore a fil di palo, al 64′ Toni Kroos cerca il siluro indirizzato sotto al sette ma Remiro in volo respinge. Al 70′ arriva il raddoppio merengue con Benzema che raccoglie un pallone vagante in area e calcia senza pietà, nel finale Merino accorcia le distanze con un missile sotto l’incrocio ma al triplice fischio il Real si porta in vetta alla classifica.

Classifica

Real Madrid 65-Barcellona 65-Atletico Madrid 52-Siviglia 52-Getafe 48-Real Sociedad 47-Villarreal 47-Valencia 46-Athletic Bilbao 42-Granada 42-Levante 38-Osasuna 35-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 33-Celta Vigo 30-Eibar 29-Mallorca 26-Leganés 24-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri