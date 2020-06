Koulibaly, mister 100 milioni che ha stregato Klopp

Prima di questa sosta forzata, il Napoli si augurava di ritrovare tra i suoi protagonisti, il difensore senegalese Kalidou Koulibaly e così è stato. Il K2 contro Inter e Juventus in Coppa Italia, è tornato a brillare come non mai, annullando Lulaku prima e Dybala poi, non due qualunque. Con il Lecce si era visto la versione sbiadita del giocatore che aveva fatto sognare mezza Europa, compreso il Liverpool. Klopp su tutti sogna un coppia con Van Dijk da sogno con la maglia dei “reds”, ma al momento la prima offerta è di 60 milioni. De Laurentiis ne chiede 100, non un euro in meno, del resto i gioielli non si svendono e K2 vuole proseguire nella sua scalata con la maglia azzurra, al futuro ci si penserà dopo.

Fonte: Fabio Mandarini CdS