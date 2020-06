Nell’intervallo dello stadio “Zini” il punteggio è di 0-0 tra Cremonese e Benevento. Ai microfoni di Dazn è intervenuto il classe 2000 Gaetano. “Abbiamo disputato un buon primo tempo contro il Benevento, non è semplice giocare contro di loro, visto che hanno 20 punti sulle avversarie, però dobbiamo giocare in questa maniera per ottenere punti. L’esterno di centrocampo? Mi adeguo alle scelte del mister per dare il massimo”.

La Redazione