Gattuso “coccolato”, è stata la sua festa, vero protagonista della serata Coppa Italia

Gattuso è stato il vero protagonista della serata, perché i giocatori lo hanno invocato e applaudito praticamente ogni minuto. Il rapporto che ha saputo instaurare con gli azzurri, reduci da un periodo di grandi difficoltà ambientali e non solo, ha rappresentato il vero punto di forza della sua gestione. Ha saputo rimettere insieme i cocci di una squadra con il morale sotto le scarpe, per poi metterli in condizione di giocarsela con tutte (dalle sfide in campionato al successo in coppa Italia, passando per la bella prova in Champions col Barcellona) e adesso è pronto ad aprire un ciclo in azzurro. Il terreno, infatti, adesso è più fertile che mai, e la cena di venerdì sera è stata l’ennesima dimostrazione di grande unione di un gruppo che adesso sembra pronto a compiere anche il passo più lungo della gamba: quella rincorsa al quarto posto – che vorrebbe dire Champions il prossimo anno – che prima del lockdown sembrava impossibile da raggiungere. Fonte: Il Mattino