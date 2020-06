[Fotogallery] – Sopralluogo del presidente a Castel di Sangro per il mini ritiro estivo

È l’Abruzzo l’alternativa al Trentino. Vista l’estate atipica, il Napoli valuta Castel di Sangro come sede del ritiro estivo in luogo di Dimaro. Il motivo è semplice: l’incognita sulla data di conclusione della stagione che potrebbe rendere poco funzionale la preparazione nel lontano Trentino.

Ieri una folta delegazione del Napoli ha effettuato un sopralluogo nella cittadina abruzzese: con il presidente Aurelio De Laurentiis c’erano suo figlio (e vice) Edoardo, l’Ad Chiavelli e il ds Giuntoli. Ad accoglierli il sindaco Angelo Caruso, il Governatore dell’Abruzzo Mario Marsilio e l’assessore alle attività produttive Mauro Febbo. Presente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, di casa a Castel di Sangro. Le Istituzioni spingono per ospitare il Napoli e hanno accompagnato De Laurentiis e la dirigenza sia allo stadio «Teofilo Patini» (che fungerebbe da campo di allenamento) che al vicino (dista circa 200 metri) «Hotel Don Luis», situato nel celebre Parco Acquatico e a due passi pure dal Parco Nazionale d’Abruzzo, che ospiterebbe i calciatori. L’idea sarebbe di effettuare la preparazione dal 29 agosto al 6 settembre, ma tutto dipende pure dalla conclusione della stagione (a seconda di quando finirà la Champions per gli azzurri) e dalle valutazioni in corso da parte della dirigenza del Napoli. Ragionamenti proseguiti anche a tavola, dal momento che De Laurentiis e soci hanno pranzato nel ristorante «Materia Prima», adiacente all’albergo in questione, riservandosi di dare una risposta entro 7 giorni. L’accordo, data anche la vicinanza con la Campania, sembra possibile.

