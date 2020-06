Festa d’addio per Callejon, la Spagna continua a tentarlo. Gattuso: “Abbiamo il dovere di fare 12 partite importanti”

L’altra sera a Via Manzoni, la cena celebrativa per la conquista della Coppa Italia del Napoli, ha visto tra gli altri un Callejon commosso, dall’affetto della squadra. Le lacrime post successo contro la Juventus, sanno di addio alla maglia azzurra. Probabilmente giocherà fino ad Agosto, prolungando di altri due mesi, poi andrà via. Piace in Spagna Valencia e Siviglia, anche se offerte ufficiali non sono ancora arrivate, ma difficilmente rinnoverà con i partenopei. Gennaro Gattuso nel frattempo pensa alla sfida contro l’Hellas Verona. “Gli scaligeri sono una squadra ben organizzata, sono aggressivi e dovremo affrontarla al meglio. Questi 12 partiti dovremo dare tutto”. Non mollare nulla e per l’occasione recupero anche di Lobotka per questo finale di stagione.

Fonte: Fulvio Padulano Corriere dello Sport