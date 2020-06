…e mister Gattuso ringrazia le signore dello spogliatoio azzurro!

A tavola c’è l’occasione di parlarsi, chiarirsi, prendere accordi, impegni e festeggiare. Il Napoli, stavolta, festeggia. Con carne alla brace e musica. Canzoni mixate dal dj Christian Ciotola, più volte interrotto dai cori degli azzurri, scatenati con le note di «O surdato nnammurato», vera e propria colonna sonora della serata. Clima goliardico e conviviale, nel quale anche Gattuso ha colto l’occasione per prendere la parola. L’allenatore ha rinnovato i complimenti ai giocatori, ma ha voluto soffermarsi anche sull’importantissimo ruolo ricoperto da mogli e fidanzate dei giocatori in questa fase della stagione e non solo. Ha ringraziato tutte loro per l’impegno che mettono ogni giorno per garantire serenità ai rispettivi compagni e farli rendere al meglio in campo. È stata l’ennesima dimostrazione di grande umanità da parte di Gattuso, che da vero conoscitore dello spogliatoio ha saputo rendersi conto anche del lavoro oscuro fatto dalle signore azzurre quotidianamente all’interno delle mura domestiche.

Il Mattino