De Laurentiis alla festa: “Bravi, bel regalo per Napoli e per i tifosi azzurri”

Il promotore della serata è stato Insigne che ha confermato di essere il capitano di questa squadra anche fuori dal campo. Lorenzo, infatti, ha riunito compagni e staff per una serata all’insegna del buonumore. Mattatore della serata, il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha colto l’occasione per ribadire per l’ennesima volta quanto solido sia attualmente il sodalizio con Gattuso. Affiatati più che mai il presidente e l’allenatore, che nell’arco della serata hanno preso la parola. «Bravi ragazzi, avete fatto un bel regalo per Napoli e per i napoletani in un momento così difficile», ha esordito così De Laurentiis che poi ha fatto i complimenti a Gattuso per il grande lavoro (sia nella testa che nelle gambe dei giocatori) fatto in questi mesi, ribadendo quanto la forza di questo Napoli sia il gruppo: vero e proprio fiore all’occhiello della gestione Gattuso. Nessun riferimento al campo, all’obiettivo quarto posto (che con la ripresa del campionato resta ugualmente il sogno nel cassetto del presidente e dei giocatori) e al discorso legato alle multe: argomenti tenuti sapientemente al di fuori di una serata che doveva essere solo ed esclusivamente di festa.

Fonte: Il Mattino