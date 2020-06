Dalla cena di Natale alla festa di venerdì sera: la rinascita

Posillipo diventa una curva del San Paolo. E gli azzurri, quelli che vanno in campo, i sostenitori più scatenati. Una festa, quella di venerdì sera, che i giocatori del Napoli hanno organizzato per celebrare la conquista della coppa Italia. Appuntamento da «Riserva rooftop», una terrazza che guarda su Coroglio e vede anche il San Paolo. Una festa sì, quella vera di questa stagione, una rivisitazione in chiave riveduta e corretta della cena di Natale, caratterizzata dal clima tutt’altro che sereno. È vero, quello era già il Napoli di Gattuso, ma l’atmosfera era ben altra: ben poco da festeggiare e tanto da ricostruire. Da quelle ceneri, però, Rino ha rimesso in piedi l’umore degli azzurri, ritornati ad essere vincenti non solo in campo ma anche fuori. Questo lo spirito della serata di venerdì, quando per la prima volta si sono trovati tutti insieme in un evento che non fosse di quelli canonici stagionali, come appunto la cena di Natale.

