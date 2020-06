Murolo (Consigliere Castel di Sangro): “Pronti ad ospitare il Napoli ed i tifosi”

Umberto Murolo, consigliere comunale ed ex sindaco per due mandati della città di Castel di Sangro ha concesso un’intervista esclusiva alla redazione di Napolisoccer.Net. Attraverso l’intermediazione dell’imprenditore Gianluigi Sparice abbiamo raccolto le sensazione e le impressioni di uno dei maggiori esponenti politici della città. Castel di Sangro, con tutta probabilità, ospiterà il ritiro del Napoli per la stagione 2020-2021.

Il presidente De Laurentiis ha visitato Castel di Sangro, c’è la possibilità che la città ospiti il ritiro estivo del Napoli per preparare la stagione 2020-2021?

“Sì, il presidente De Laurentiis ha visitato Castel di Sangro l’altro ieri. Pare che, quasi con certezza, abbia scelto la nostra città per ospitare questo importante ritiro estivo”.

Quanto manca all’annuncio ufficiale?

“Stiamo un po’ in silenzio, non vogliamo far troppo rumore in quanto vorremmo ci fosse prima la certezza. L’albergo visitato, lo Sport Village, ha fatto un’ottima impressione al club, per la qualità della struttura ed una palestra eccellente. L’incontro con il presidente De Laurentiis è stato certamente positivo”.

Conferma che Castel di Sangro ha creato in questi anni le basi per accogliere eventi e club di alto livello?

“Lo confermo, abbiamo ospitato l’Under 21, la Nazionale femminile, i camp accademy di importanti squadre professionistiche. Chiunque è venuto, compresi i turisti, si è trovato bene ed è tornato. Abbiamo spinto anche il nostro amico Niko Romito a venire qui a Castel di Sangro, una cosa che ci ha dato notevole lustro. Siamo orgogliosi di questo in quanto abbiamo creato le condizioni per ospitare eventi sportivi di alto livello”.

Quanto è stato importante il contributo del presidente Gravina per la crescita del calcio a Castel di Sangro?

“Il presidente Gravina ha sempre riconosciuto che è partito da qui. Con la collaborazione del comune ha creato tanto a Castel di Sangro, abbiamo sempre seguito le sue indicazioni. Abbiamo cavalcato l’onda dell’entusiasmo del campionato di Serie B nella stagione 96-97. Abbiamo affrontato squadre e campioni di altissimo profilo. Sapevamo che la società non poteva sostenere i costi di un campionato così difficile ma abbiamo cercato di utilizzare quello storico risultato per creare un nome e delle strutture che, successivamente, ci hanno fatto ottenere quei risultati che adesso vediamo. Il nostro stadio tra l’altro è diventato un centro federale di calcio”.

Ci sarebbe la possibilità di creare una collaborazione continuativa con il Napoli?

“Tutte le squadre che abbiamo ospitato sono sempre ritornate. Sicuramente il Napoli si troverà bene se dovesse scegliere Castel di Sangro. Napoli è legata alla nostra città ed a Roccaraso, il mio bisnonno ad esempio nel lontano 1860 si trasferì da Napoli a Castel di Sangro ed è rimasto qui. Il mio cognome testimonia la mia origine partenopea. La presenza del calcio Napoli può incrementare ancor più questo legame. Sarebbe per la nostra città motivo di vanto soprattutto ora dopo il successo degli azzurri in Coppa Italia. Se il Napoli cerca un posto tranquillo con strutture ed impianti eccezionali, Castel di Sangro è l’ideale, ci siamo trasformati in una eccellenza per quanto riguarda l’accoglienza sia degli eventi calcistici ma anche di altri sport come il tennis”.

Il ritiro estivo 2020 si potrebbe svolgere a Castel di Sangro, ci sono ottime possibilità ma non è ancora certo, tra quanto tempo ci sarà una risposta definitiva?

“Non ho certezze ma ad un certo punto dovranno pur decidere perché avremo bisogno di organizzarci. Non abbiamo ancora date certe ma la nostra disponibilità è totale sia ad ospitare il club che i tifosi azzurri. Abbiamo puntato sul turismo di eccellenza, cogliendo tutte le opportunità per collaborare con imprenditori di alto livello”.

I tifosi potrebbero cogliere l’occasione anche per visitare l’Abruzzo, una regione splendida dal punto di vista naturalistico, quali sono i luoghi di maggiore interesse?

“Il Parco Nazionale d’Abruzzo è qui vicino, inoltre c’è il comprensorio sciistico migliore del centro-sud. Abbiamo strutture eccellenti e paesaggi meravigliosi, siamo pronti ad ospitare il Napoli ed i tifosi”.

La regione Abruzzo ed il comune di Castel di Sangro stanno puntando con entusiasmo alla possibilità di ospitare il Napoli?

"Caruso, l'attuale sindaco, si sta impegnando molto, è giovane e sta ottenendo ottimi risultati, fondamentale anche il contributo della regione Abruzzo tutto – conclude Umberto Murolo in un'intervista esclusiva a Napolisoccer.Net – sta procedendo verso una conclusione positiva della trattativa".