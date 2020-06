4° posto, la volta azzurra parte dalla condizione fisica

Dopo la conquista della Coppa Italia, c’è un nuovo obiettivo nella testa del Napoli e del suo allenatore: il 4° posto. Si tratterà di rincorsa. I punti di distacco ci sono, le squadre da superare, anche. Eppure sembra che la squadra azzurra ci voglia provare, davvero. Saranno giorni caldi, non solo per quello che c’è da fare, ma per questioni climatiche. E, con le temperature alte, la condizione atletica sarà fondamentale. Il Napoli, in queste due prime apparizioni, ha già mostrato di star abbastanza bene fisicamente, cosa che dovrebbe essere destinata a crescere nelle prossime gare, quando nelle gambe rientrerà anche il ritmo partita. Gli azzurri contro la Juve sono venuti fuori alla distanza, correndo decisamente di più e meglio nella ripresa e questo potrà essere uno degli aspetti fondamentali in questa volata finale per la Champions League con tante partite che si susseguiranno a distanza ravvicinata.

Il Mattino