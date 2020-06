Vincenzo Spadafora: “Per i giornalisti e i fotografi ci sono importanti novità”

In un periodo per l’Italia non semplice, a causa della pandemia Covid-19, il calcio riparte e per i media c’è uno spiraglio anche per assistere alle partite dalla Tribuna stampa. Ecco il comunicato del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “È importante e giusto, sia dal punto di vista lavorativo che da quello della pluralità, che le competizioni sportive possano essere raccontate da diversi punti di vista. In considerazione di questo, e rispondendo alle legittime richieste avanzate nei giorni scorsi dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, dall’Unione Stampa sportiva italiana e dall’Unione sindacale dei giornalisti Rai, ho dato la possibilità, rispettando le regole previste su distanziamento e dispositivi di protezione individuali, di aumentare sensibilmente il numero di accrediti consentiti negli stadi, fino a settanta giornalisti e trenta fotografi”.

La Redazione