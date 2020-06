Vincenzo Pisacane (ag. Fifa): “Insigne? Rappresentare un campione come lui mi gratifica”

La scorsa settimana è stato ufficializzato il connubio professionale tra Vincenzo Pisacane e Lorenzo Insigne, dopo l’addio da Mino Raiola. Si parla della questione del contratto e non solo con l’agente nativo di Secondigliano. “Il suo futuro? E’ ancora presto per parlarne, ha un contratto fino al 2022, lui è tifoso del Napoli ed è legato alla città, vedremo nei prossimi mesi. Io e Lorenzo siamo amico da tanti anni, quando si è separato dal suo ex agente, lui mi ha chiamato ed ho accettato. Rappresentare un campione come lui alla mia età mi gratifica”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com