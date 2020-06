V. Mirone (Univ. Federico II): “Quarantena soft? Continueremo i controlli”

Nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, l’intervento di Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia all’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli: “C’è un’ottima atmosfera a Napoli. Festeggiamenti? Abbiamo una città che ha un solo caso negli ultimi due giorni e non è un invito a buttare le mascherine o non stare attenti. Non è una cosa che andava fatta, ma come fai a mettere una museruola ai napoletani che tifano Napoli. Sarebbe accaduto anche a Torino. Quarantena soft? Continueremo i nostri controlli settimanali per garantire uno spogliatoio tranquillo. Gli accordi sono quelli di continuare con i protocolli settimanali tra una gara e l’altra. Prudenza assoluta“.