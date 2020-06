Ufficiale: Venezia-Pordenone si giocherà regolarmente!

Nei giorni scorsi si era creata la polemica tra il Venezia e la FIGC per via della lentezza nell’aggiornare il decreto per la ripresa del campionato; la polemica è nata perchè Felicioli, terzino dei lagunari, era risultato positivo al tampone e quindi la partita era in dubbio. Il Venezia però ha cofermato che la gara si svolgerà, ecco il comunicato del club: “Il Venezia FC comunica che a seguito del risultato dei tamponi effettuati dalla squadra e staff questa mattina a Mestre, risultati nel pomeriggio tutti negativi, ha deciso di presentarsi allo stadio Nereo Rocco di Trieste per disputare la partita Pordenone – Venezia FC in programma questa sera alle ore 20.30″.