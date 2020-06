Tifosi delusi, TV: l’antitrust dice no alle gare in chiaro

Come era prevedibile, non se ne farà nulla. Troppi gli interessi economici in ballo. Non ci saranno partite in chiaro né in questo weekend e nemmeno nelle giornate che restano per concludere il campionato. Da lunedì, invece, tutto lascia credere che la Rai possa cominciare a trasmettere in prima serata (alle 21,30, dopo il Tg2) gli highlights delle gare del pomeriggio. C’è la disponibilità di tutte la parti coinvolte e, soprattutto, non ci sono ostacoli tecnici o normativi, quindi mancherebbero da sistemare solo gli ultimi dettagli per il via libera.

Fonte: CdS