Sugli stadi vuoti, Compagnoni: «Toni bassi ma ci divertiremo»

Il campionato riprende non solo per i giocatori, ovviamente, ma anche per coloro i quali dovranno raccontare a chi è a casa – dove al momento staranno tutti i tifosi italiani – quello che succede in campo: si tratta della grande famiglia di telecronisti ed opinionisti televisivi. «Sono curioso di scoprire come ripartirà il campionato», confessa Maurizio Compagnoni di Sky Sport. «Perché ogni volta che c’è una sosta per le nazionali, ci sono risultati a sorpresa: figuriamoci ora che si arriva da una situazione clamorosa».Compagnoni ha anche un’idea molto chiara sul taglio da dare alle “nuove” telecronache. «Lo stadio pieno e il pubblico che rumoreggia ti danno molta adrenalina e molta carica. Ora ti senti un po’ fuori luogo ad alzare i toni. Ecco perché andrà calibrato il commento in base alla situazione. Ovviamente non saranno mai una telecronache passive, ma nemmeno stile top gara di Champions con 80 mila persone allo stadio»

.Fonte: Il Mattino