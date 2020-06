Serie B – Il Cittadella continua la rincora ai play-off, bene anche il Cosenza

Ore 18:00

Cosenza-Entella 2-1 Bruccini (C) 31′, Carretta (C) 35′, Poli (E) 93′

Crotone-Chievo 1-1 Molina (CR) 21′, Ceter (CH) 88′

Livorno-Cittadella 0-2 Iori (C) rig. 50′, Proia (C) 60′

Pescara-Juve Stabia 3-1 Pucciarelli (P) 57′, Zappa (P) 71′, Crecco (P) 79′, Elia (J) 87′

Salernitana-Pisa 1-1 Djuric (S) 29′, Masucci (P) 53′

Trapani-Frosinone 0-0

Cosenza-Entella. Il primo brivido arriva all’8′ col destro al volo di Mazzitelli deviato in angolo da un avversario, al 16′ sugli sviluppi di un corner Settembrini calcia dal limite mancando il bersaglio. Al 27′ Baez parte in contropiede ma Dezi dopo una rincorsa id 60 metri riesce a fermare provvidenzialmente l’avversario, passano 4 minuti e Bruccini porta i Lupi in vantaggio con un gran destro dalla media distanza. Rossoblu scatenati al 35′ col raddoppio firmato Carretta che prima supera con un tunnel Sala e poi insacca con un bellissimo sinistro chiudendo i primi 45 minuti sul 2-0 calabrese. Nella ripresa Riviere cerca il tris calabrese con un pallonetto alto di pochissimo, al 72′ Baez dopo un batti e ribatti calcia trovando la pronta risposta di Borra. Nel finale l’Entella priva a rientrare in partita col tocco di Poli sugli sviluppi di un piazzato ma al triplice fischio i cosentini si aggiudicano la vittoria.

Crotone-Chievo. Al 10′ clivensi pericolosi col tiro insidioso di Renzetti a lato non di molto. Al 21′ il match si sblocca con Molina che smarcato alla perfezione da Benali fulmina i veneti. Zanellato al 35′ si presenta solo davanti a Semper ma strozza la conclusione vanificando tutto. Nel finale di tempo ancora Zanellato pericoloso con un tiro che sfiora il palo così si va a riposo sull’1-0 rossoblu. Nei secondi 45 minuti Ceter parte in contropiede in campo aperto ma arrivato in area perde troppo tempo facendosi recuperare dalla difesa avversaria, nel finale id gara proprio Ceter di testa stavolta è lestissimo a insaccare la sfera siglando il definitivo 1-1.

Livorno-Cittadella. Prima emozione al minuto 9 col missile da fuori di Benedetti alto, al 29′ Diaw svetta più in alto di tutti e di testa cerca il goal ma Plizzari in volo sventa la minaccia. Passano 4 minuti e Mazzeo di testa e Ferrari da fuori si divorano il goal fermati da un provvidenziale Paleari. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione capitano Iori porta in vantaggio i veneti trasformando un calcio di rigore. Al 60′ arriva il raddoppio ospite con Proia che da due passi di testa non perdona sul cross di Iori. Nel finale Marsura calcia dal limite col mancino ma Paleari in volo devia così al triplice fischio il Citta conquista i 3 punti.

Pescara-Juve Stabia. Primo intervento del match al 12′ col tuffo di Fiorillo sulla sassata di Forte, al 21′ Calò ci prova direttamente su calcio d’angolo ma Fiorillo respinge. Passano 4 minuti e Memushaj si presenta solo davanti al portiere ma incredibilmente si lascia ipnotizzare da Provedel. Nel finale di tempo Memushaj cerca il tiro piazzato ma Provedel ancora una volta si dimostra insuperabile chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa il Delfino sblocca il match con Pucciarelli che riceve da Zappa e fulmina Provedel. Al 71′ proprio Zappa raddoppia le marcature con un tiro da distanza ravvicinata sfruttando l’assist di Masciangelo. Il Pescara è incontenibile e al 79′ cala il tris col colpo di testa di Crecco servito da Memushaj. Nel finale Elia prova a rendere meno amara la sconfitta con un bellissimo destro al volo che chiude la contesa sul 3-1 abruzzese.

Salernitana-Pisa. Fasi concitate del match sin dalle prime battute con l’errore in disimpegno dei campani che quasi favoriva Marconi. La gara si sblocca al 29′ con Djuric che dopo il palo colpito da Kiyine è il più lesto a ribadire in rete. Nel finale di tempo Lisi lascia partire un tiro indirizzato sotto al sette ma Vannucchi con la mano di richiamo salva i suoi chiudendo il primo tempo sull’1-0 campano. Nei secondi 45 minuti arriva il pareggio nerazzurro con Masucci sugli sviluppi di un contropiede. Al 65′ Djuric cerca la doppietta con un missile che coglie la traversa. Al 78′ Vido anticipa tutti in area e sbuca alle spalle dei difensori ma il suo tentativo esce di pochissimo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida dell’Arechi termina in parità.

Trapani-Frosinone. La prima palla-goal dell’incontro arriva al 9′ con Novakovich servito in area d Citro ma Pirrello salva i suoi in ripiegamento difensivo. Al 24′ Kupisz serve Pettinari nell’area piccola ma una deviazione di Ariuaudo per poco non beffa Bardi. Pettinari al 32′ cerca il sinistro a giro mancando la porta di un nulla. Al 40′ Tabanelli carica il destro e calcia maCarnesecchi respinge chiudendo la prima frazione a reti bianche. Nel secondo tempo Tabanelli di testa manca il bersaglio non di molto. I ritmi non sono altissimi così dobbiamo aspettare le battute finali per vedere un’occasione degna di nota col super intervento di Carnesecchi su Rodhen che chiude la sfida sul definitivo 0-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 69-Crotone 50-Frosinone 48-Spezia 47-Cittadella 46-Pordenone 45-Salernitana 43-Chievo 42-Empoli 40-Entella 38-Pescara 38-Pisa 37-Perugia 36-Juve Stabia 36-Cremonese 33-Ascoli 32-Venezia 32-Cosenza 27-Trapani 26-Livorno 18

A cura di Emilio Quintieri