SERIE A-Verona-Cagliari 2-1: scaligeri in zona Europa

Secondo tempo meno veemente. 48’ e 49’, dal limite ci prova due volte Marco Rog, ma sempre con pallone ben alto sopra la traversa. 55’, dalla distanza, Nandez, ma ancora alto. 69’ secondo giallo per Cigarini e parità numerica ristabilita. Subentra la stanchezza. 85’ e 87’ prima Pisacane e poi Lykogiannis, sfiorano il pareggio di testa. In zona secondo palo, da angoli offensivi. Trincea Verona, assalto Cagliari. 91’, ultima occasione Cagliari, ma Mattiello, in area, mastica il pallone, che termina sul fondo. Nonostante l’esordio di Walter Zenga, Cagliari ancora in zona calda. Verona sempre più in zona Europa.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic (83′ Dimarco); Verre (46′ Veloso), Borini; Di Carmine (48′ Zaccagni). All. Juric

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore (68′ Mattiello), Ceppitelli, Pisacane; Ionita (68′ Paloschi), Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini (83′ Lykogiannis); Pereiro (46′ Birsa); Simeone. All. Zenga

Marcatori: 14′ e 26′ Di Carmine (V), 43′ Simeone (C)

Espulsi: Borini (V) al 35′ per rosso diretto e Cigarini (C) al 70′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Pereiro (C), Nandez (C), Badu (V), Pisacane (C), Ceppitelli (C)