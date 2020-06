SERIE A, Verona-Cagliari: 2-1, primo tempo scoppiettante

Primo tempo molto vivace. 45” Lazovic tiro a giro parato da Cragno. 3’ incursione e botta alta di Rahamani. 14’, cross di Lazovic e il colpo di testa vincente di Di Carmine. 16’, ancora Lazovic, gran tiro che si stampa sulla traversa. 26’, imperversa ancora Di Carmine, anche nella pressione alta, si appoggia a Verre, per poi scoccare un imparabile tiro dalla distanza per la propria doppietta. 35’, dubbia espulsione di Borini, per presunto intervento cattivo su Rog. 43’, Pellegrini appoggia di testa in area a Simeone che insacca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. All. Juric

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro; Simeone. All. Zenga

Marcatori: 14′ e 26′ Di Carmine (V), 43′ Simeone (C)

Espulso Borini (V) al 35′ per rosso diretto



Ammoniti: Pereiro (C), Nandez (C), Badu (V)