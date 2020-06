Ranieri: “Campionato falsato: la nostra è stata una delle squadre più colpite dal virus”

Claudio Ranieri , allenatore della Sampdoria, è intervenuto così al Corriere dello Sport: “Sarà un campionato falsato , anomalo, ma deve finire per cause di forza maggiore. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi. Peraltro la nostra è stata una delle squadre più colpite dal virus: vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così”. Prosegue: “S i riparte e vediamo che succede, senza i tifosi sarà terribile. Il pubblico in una partita di calcio è tutto. Avere i tifosi accanto sarebbe importante per raggiungere la salvezza. Spero che presto possano tornare: giocare a porte chiuse è come uno spettacolo teatrale senza pubblico. Poi noi abbiamo il vantaggio di avere uno stadio come Marassi, dove i tifosi sono a contatto con il campo e si fanno sentire ”. La Samp avrà di fronte prima l’ Inter (recupero) e poi Roma : “ Il calendario è tosto, se va bene entriamo subito in forma. Dobbiamo affrontare queste due partite con spirito positivo, sapendo di andare ad incontrare due corazzate. L’Inter l’ho vista bene in Coppa Italia, ha creato tanto, ha pressato tantissimo, ha fatto girare palla velocemente. Ha incontrato solo un grande Ospina. La Roma di Fonseca? Mi piace come si muove in campo, come pressa ”. Le 5 sostituzioni: “ La Samp ha una rosa che mi permette di poter ruotare i giocatori, non posso far giocare ogni tre giorni la stessa squadra. Grazie alle cinque sostituzioni posso anche dare minuti di riposo, poi nelle prossime partite vedremo chi recupera. Abbiamo un organico importante, sono fiducioso ”. Sulla lotta salvezza: “ Ci sarà da faticare per raggiungere la salvezza. Anche prima avevamo dovuto faticare per uscire dalla zona rossa. Sapevamo dall’inizio di dover lottare partita dopo partita. Sarà così anche adesso, fino alla fine ”.