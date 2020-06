PRIMAVERA 1 – Lo scenario probabile è la salvezza del Napoli e l’allargamento a 18 squadre

I campionati Primavera 1 e 2 sono definitivamente sospesi, a causa della pandemia Covid-19, ma al momento mancano i verdetti. La sensazione è che il titolo non verrà assegnato, ma l’Atalanta parteciperà alla prossima Youth League. In più c’è da capire sulla questione della salvezza, se far scendere Napoli e Chievo Verona, o allargare il girone a 18 squadre. Anche in questo caso potrebbe prevalere la seconda ipotesi con l’aggiunta di Milan e Ascoli neo promosse.

Fonte: calciomercato.com