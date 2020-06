Ore 19,30 Torino/Parma e 21,45 Verona/Cagliari: le probabili formazioni e la classifica

Il Parma riparte dal nono posto e dai 35 punti in classifica, bottino mica male prima del tour de force che toccherà a tutte le squadre. «Il nostro primo obiettivo rimane la salvezza» frena D’Aversa, che aggiunge: «Il fattore campo è venuto meno, lo si è visto negli altri campionati. È chiaro che questo lungo stop può cambiare le gerarchie, molto dipenderà dal numero di giocatori a disposizione».



«Voglio conquistare questa città, questo club, questa società e i suoi tifosi: questo è il mio obbiettivo». Passa di nuovo per Verona la carriera di Walter Zenga che, a distanza di poco più di un anno, si ripresenterà al Bentegodi ma stavolta in Serie A e sulla panchina di un Cagliari che vuole riscattare la lunga parentesi negativa. Il 3 marzo 2019 è ancora ben chiaro nella mente del tecnico rossoblù che perdendo col suo Venezia il derby contro gli scaligeri, fu costretto, qualche giorno dopo, a lasciare la squadra lagunare dopo tre sconfitte di fila. E quella di oggi sarà la miglior occasione di riscatto per l’ex Uomo Ragno che non solo ritrova la massima serie e lo fa passando dalla porta principale di una squadra che vuole ritrovare i fasti di inizio stagione.