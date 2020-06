Milik corre il rischio di restare in panchina: il motivo c’è

Il rigore decisivo l’ha segnato lui, Arek Milik, proprio contro il club che lo ha individuato come rinforzo per l’attacco bianconero. Il Napoli chiede 40 milioni cash per il polacco, ma la Juventus ha intenzione di inserire contropartite tecniche che gli azzurri difficilmente accetterebbero. Se De Laurentiis non accettasse uno o più giocatori proposti dai bianconeri tra Bernardeschi, Rugani, Romero, Pellegrini e Mandragora, potrebbe perdere Arek tra un anno, gratis, visto il mancato accordo sul rinnovo. Sul calciatore è forte anche l’interesse di Arsenal e Tottenham, ma se Milik si impuntasse con il voler andare alla Juventus. correrebbe il serio rischio di restare in panchina ai margini del progetto Napoli e di perdere l’Europeo con la sua Polonia.