Martino:”De Laurentiis ha scelto sempre bene gli allenatori e Gattuso lo conferma”

Il giornalista Carmine Martino commenta cosi l’operato di De Laurentiis sulle sue scelte fatte in questi anni:

“Il presidente De Laurentiis ha sempre fatto il bene del Napoli facendo scelte precise e mirate.Cosi ha fatto anche nelle scelte delle allenatori.Forse Donadoni è l’unico che non ha brillato,ma i più recenti sono stati scelti in modo preciso.Ancelotti serviva a dare continuità e far dimenticare il passato recente, e ci è riuscito.Sta di fatto che uno come Ancelotti non è proprio da Napoli, credo che Rino Gattuso sia la persona giusta da rispecchiare l’ambiente azzurro”.