Marek: “Giocare contro Gattuso non è facile e io lo so!”

Marek Hamsik, quello che si può definire, senza pericolo di smentita, capitano di lungo corso, guarda al Napoli di Gattuso da lontano. Sul tecnico azzurro dice:

Da cosa è colpito nel vedere giocare la squadra di Gattuso? «C’è una compattezza che chi gioca a calcio percepisce all’istante. Non c’è bisogno di parlare con i miei ex compagni, la solidità che si vede sul campo è chiaramente il risultato di voglia di lottare assieme per un obiettivo. Ed è per questo che la Coppa è stata vinta dal Napoli».