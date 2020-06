Mandarini: “Maksimovic e Zielinski vicini al rinnovo. Callejon? Forse va via”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport: “De Laurentiis ha grandi meriti, in questi anni ha saputo gestire, a modo suo, ed il Napoli continua ad essere una società sana che può permettersi il lusso di rifiutare offerte di 50 milioni e più. Il rinnovo di Mertens, un giocatore di 33 anni, a quelle cifre, è un passo importante: un’apertura fondamentale rispetto ai canoni di questa società. Ho avvertito un’evoluzione nella capacità gestionale di De Laurentiis. Con Zielinski c’è l’accordo, si stanno limando i dettagli, così come Maksimovic. Insigne è una storia differente, penso che una volta risolte le problematiche personali, si comincerà a parlare della situazione. Credo che Insigne faccia parte di quel gruppo di giocatori che difficilmente lasceranno Napoli. Rivoluzione? Sono anni che si dice che è l’ultima stagione di Koulibaly, poi continua a rimanere sempre qui. Bisogna aspettare, capire. Callejon? Quello che ci sembra di vedere, è che sia arrivato al capolinea. Dal Napoli mi aspetto di tutto, anche un’istante prima può stravolgere la situazione”.