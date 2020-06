Liga: L’Atletico Madrid si porta al terzo posto in classifica

Ore 14:00

Espanyol-Levante 1-3 Mayoral (L) 14′, D. Lopez (E) 28′, Bardhi (L) 67′, Pedrosa (L) aut. 87′

Ore 17:00

Athletic Bilbao-Betis 1-0 Martinez (A) 7′

Ore 19:30

Getafe-Eibar 1-1 Etebo (G) 30′, Charles (E) 45’+6′

Ore 22:00

Atletico Madrid-Valladolid 1-0 Vitolo (A) 82′

Espanyol-Levante. La sfida si sblocca al minuto 14 con Borja Mayoral che a seguito di un’azione personale entra in area e trafigge Diego Lopez. Al 28′ arriva la replica dell’Espanyol con l’incornata di David Lopez che batte Abarisketa per l’1-1. Nel finale di tempo la gara resta in equilibrio così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nei secondi 45 minuti il Levante mette la freccia col bellissimo tiro dal limite di Enis Bardhi che insacca la sfera nell’angolo più lontano per il nuovo vantaggio ospite. Gli azulblancos non riescono a reagire e nel finale la sfortunata autorete di Pedrosa cala il sipario sulla sfida regalando la vittoria ai granotes.

Athletic Bilbao-Betis. La sfida si sblocca già al 7′ col siluro sotto al sette di Inigo Martinez che sfrutta l’assist di Cordoba. Al 22′ Inaki Williams si lancia in campo aperto verso la porta ma il tiro dell’attaccante di casa difetta in precisione. Nel finale di tempo Fekir cerca il pareggio ma un difensore avversario si oppone col corpo chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 rojiblanco. Nella seconda frazione Raul Garcia cerca il raddoppio di testa ma la sfera centra in pieno la traversa. Il Betis riesce a reagire solo nel finale quando si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Canales che calcia in curva chiudendo così la sfida con la vittoria del Bilbao.

Getafe-Eibar. La prima occasione arriva al 16′ con Etebo che dalla lunga distanza cerca gloria personale mancando il bersaglio di poco, al 30′ Etebo aggiusta la mira con una rasoiata a fil di palo che vale l’1-0 del Getafe. Nel finale di tempo arriva il pareggio ospite col colpo di testa di Charles che chiude i primi 45 minuti in parità. Nei secondi 45 minuti Arambarri cerca il goal con un tiro di prima intenzione alto non di molto. Col passare dei minuti l’Eibar alza il ritmo alla ricerca del goal-vittoria e all’86’ Bigas insacca da due passi ma l’arbitro annulla dopo il consulto col VAR. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare così al triplice fischio la contesa termina in parità.

Atletico Madrid-Valladolid. La prima opportunità arriva al 4′ col missile di Rubio indirizzato sotto al sette ma Oblak in tuffo salva i colchoneros. Al 15′ Joao Felix calcia a giro da fuori sfiorando la traversa. Al 31′ Fernandes controlla la sfera in area e calcia verso l’angolino mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così si va a riposo a reti bianche. Nella ripresa Lemar cerca la soluzione dalla media distanza ma il suo siluro sorvola la traversa di poco. Al 70′ Diego Costa riesce a insaccare la sfera ma l’arbitro annulla per offside dopo il consulto col VAR. All’82’ però i ragazzi di Simeone passano grazie al colpo di testa di Vitolo che sfrutta l’assist proprio di Diego Costa regalando così la vittoria ai madrileni e il terzo posto.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Barcellona 65-Real Madrid 62-Atletico Madrid 52-Siviglia 52-Getafe 48-Real Sociedad 47-Villarreal 47-Valencia 43-Athletic Bilbao 42-Granada 42-Levante 38-Osasuna 35-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 33-Eibar 29-Celta Vigo 27-Mallorca 26-Espanyol 24- Leganés 24

A cura di Emilio Quintieri