Il compleanno di KK: per il suoi 29 anni sceglie Ischia

Parteciperà mezza squadra alla festa di compleanno di Kalidou Koulibaly. Il neo 29 difensore azzurro ha scelto Ischia, per “omaggiare” se stesso e la moglie, nata il suo stesso giorno. Ci si ritroverà presso l’albergo San Montano di Lacco Ameno. 60 invitati che gusteranno un buffet organizzato in varie isole e preparato dallo chef Nando Porcaro e una degustazione di pizze di Franco Pepe, il maestro della pizza di recente nominato Cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno durante l’emergenza per la pandemia. Saranno serviti solo drink analcolici. E’ prevista tra gli altri la presenza degli azzurri Mertens, Allan, Callejon, Ospina, Malcuit, Milik e Ghoulam, il difensore algerino molto legato a Koulibaly che ha partecipato all’ideazione della serata. «Garantiremo la massima privacy ai nostri ospiti predisponendo un articolato servizio di security oltre che la piena sicurezza sanitaria» sottolinea Maurizio Orlacchio, il general manager dell’hotel.

