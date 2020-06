Hamsik: “Vincere a Napoli è speciale, ricordo Ciro Esposito…”

La conquista della Coppa Italia da parte del Napoli, apre la mente ai ricordi. Una volta era lui, Marek Hamsik, quello ad alzare i trofei azzurri:

Ha provato un po’ di nostalgia pensando che 6 anni fa la coppa l’ha alzata lei? «È speciale vincere a Napoli, ne ho vinte tre di coppe e per me rimangono i ricordi bellissimi. Vincere a Napoli non è come vincere in altri posti».