Gigi De Canio: “Il Napoli ha dimostrato di poter ottenere qualsiasi risultato”

Mister Gigi De Canio, dagli studi di Campania Sport, Canale 21: “La Juventus mi ha po’ deluso. Come nella semifinale contro il Milan, non si è dimostrata pronta. Il Napoli, invece, ha dato continuità alla bella prestazione effettuata contro l’Inter. Anche se in quella gara aveva sofferto di più, in qualche circostanza. Nella finale, grande attenzione tattica. Un’accurata gestione della gara. E, nel secondo tempo, ha dimostrato di avere quella maturità e quella sicurezza che anche in passato le hanno consentito di esprimere belle prestazioni. Ma adesso non c’è solo una bella prestazione. Esiste un equilibrio tattico. Unito al valore dei calciatori. Il Napoli ha dimostrato di poter ottenere qualsiasi risultato. E’ una squadra che ha una solidità. Ma senza aver perso la qualità che mostrava prima, cioè la capacità di palleggio. La cifra tecnica non è per niente diminuita. Ma, al contrario, ha acquisito una solidità che la rende impermeabile agli attacchi avversari. Non ha fatto quasi mai tirare in porta la Juve. Ed aveva contro Ronaldo e Dybala, calciatori di livello mondiale. E non è la prima volta che capita. Quindi Gattuso fa bene a spronare i suoi, in campionato, per il raggiungimento del piazzamento in Champions. Dipenderà anche dal rendimento degli avversari. Ma questo Napoli è in grado di fare una serie di vittorie consecutive. Senza freni. Perché ha qualità, come ha sempre dimostrato in questi anni. Ma oggi è davvero una squadra compatta, solida. Non fa un pressing asfissiante in avanti. Lo fa nei tempi e nei momenti giusti. Aspetta, gestisce, attacca. Ha acquisito un equilibrio davvero eccezionale“.