Gattuso “avvisa” chi provoca…reagisce di forchetta!

Ieri, mister Gattuso ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. Sempre con la consueta schiettezza e semplicità. I ragazzi, la squadra, l’appartenenza, il lavoro sono i suoi mantra. «La squadra deve ancora migliorare nel fare una pressione un po’ più alta sotto porta, palleggiare in un certo modo». Poi ad agosto tornerà la Champions: «Con il Barcellona c’è la consapevolezza di affrontare una squadra più forte di noi. Andiamo a giocarcela, non certo in vacanza. In vacanza ci andremo per dieci giorni poco prima dell’inizio della nuova stagione». Esalta Marcello Lippi che ieri nell’intervista al Mattino lo ha sommerso di elogi: «Ogni volta che penso a come uscire fuori da un momento nero, mi vengono in mente i suoi modi di fare». E scherza con Oddo, il terzino campione del mondo nel 1996: «Una volta ero a dieta, mangiavo solo riso e lui mi provocò ordinando un gelato. Gli ficcai una forchetta nella gamba» Chissà quanto è distante il Gattuso allenatore da quello calciatore.

Il Mattino