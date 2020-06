Fascetti:” Gattuso sottovalutato ,Sarri non convince”

Eugenio Fascetti,ex allenatore, commenta il post Napoli Juventus e valuta i rispettivi allenatori:

“Da quello che ho visto la Juventus di Sarri non è di sicuro quella che si aspettava lo stesso tecnico . E’ una squadra che non convince , gioca alto e concede poche palle per gli attaccanti .Inoltre noto un po di malcontento da parte dei giocatori .In campionato è prima e può riuscire comunque a portare a casa il titolo , ma in Champions la vedo dura.Mentre il Napoli di Gattuso è l’esempio del calcio che piace a me , difesa e ripartenza con due tocchi per andare in rete ,cosi come è stato contro l’Inter.Il merito va al mister che si mostrato per quello che è alla squadra, ovvero una bella persona e preparata.Credo che sia ancora sottovalutato ma al momento ha mostrato il suo valore”.