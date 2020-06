Brusca frenata per il Barcellona. I catalani pareggiano 0-0 a Siviglia nella 31a giornata della Liga. Un risultato che va molto stretto alla squadra di Setien, che rischia di cadere nel finale in pieno recupero con Reguilón, che si divora la rete da due passi per i padroni di casa. Con questo pareggio il Real Madrid potrebbe agganciare in vetta il Barça in caso di vittoria sul campo della Real Sociedad