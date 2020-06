Dalla Cina con furore, Marek: “Troppi cinque anni senza trofei. Con Gattuso sarei stato meravigliosamente bene”

Merek Hamsik ai microfoni de Il Mattino. Ecco un primo passaggio. Dalla Cina con furore: «Sono felice per questa Coppa Italia conquistata del Napoli: sono stati troppi cinque anni e mezzo solo a sfiorare successi senza vincere nulla. E sono contento per i tifosi che meritavano questa gioia». Sono le sue mani, quelle di capitan Marek, ad alzare al cielo di Roma la Coppa Italia del 2014. E sono ancora le sua mani, sotto il cielo stellato di Doha, le prime a toccare la Supercoppa. Marek Hamsik è in Cina ma il suo cuore è qui che gioisce per il successo del Napoli. E anche per il record strappato da Mertens. 520 presenze con la maglia azzurra, 121 gol: Hamsik è ormai una leggenda del Napoli

Hamsik, cosa ha provato a vedere la Coppa Italia di nuovo al Napoli?

«È una gioia immensa, per i ragazzi che sono lì e che ne hanno passate tante negli ultimi tempi ma anche per mister Gattuso e per tutta la meravigliosa Napoli perché so bene cosa significa vincere qualcosa lì. Ha un valore unico, straordinario. Lo si è visto dalle scene di accoglienza della squadra di ritorno da Roma nel cuore della notte. Non capita in tutti i posti di vedere feste così per una coppa. Ma per me non è una sorpresa. Ho il solo rimpianto di non averla potuto vedere in diretta perché col fuso orario erano le 3 del mattino ma il mio risveglio è stato dolcissimo». Pino Taormina (Il Mattino)