Clamoroso – L’Italia potrebbe avere 5 squadre in Champions

C’è un aspetto interessante: se il Napoli o l’Atalanta realizzassero l’impresa di vincere questa Champions League arrivando in campionato dopo il 4° posto, l’Italia avrebbe cinque squadre nella prossima edizione di Champions, ovvero le prime quattro della classifica di Serie A più Napoli o Atalanta. Non solo, anche Inter o Roma, vincendo l’Europa League, sarebbero ammesse alla Champions 2020-21. La novità è che quest’anno, per sapere in quale competizione europea giocheranno le nostre squadre, dovremo aspettare la fine di tutte le competizioni, non solo della Serie A. Fonte: CdS