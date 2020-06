Champions League: Al mio segnale scatenate l’Inferno!

Champions, tutte in corsa in europa: Non basterà la A per i verdetti

Inter 54 punti al 3° posto, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39. Come per il capitolo relativo allo scudetto, anche la corsa alla Champions potrebbe subire una svolta già domani sera. Se nei recuperi l’Inter riuscisse a battere la Sampdoria e l’Atalanta facesse altrettanto con il Sassuolo, il quartetto di Champions (con Juventus e Lazio) andrebbe tutto in fuga e per Roma e Napoli diventerebbe un’impresa conquistare anche solo il 4° posto. L’Inter salirebbe a +12 sulla Roma e a +18 sul Napoli, dunque imprendibile a meno di crolli clamorosi, mentre l’Atalanta porterebbe il suo vantaggio a +6 sulla Roma e a +12 sul Napoli, non irraggiungibile, ma agguantarla sarebbe assai complicato.



Ci sono però gli scontri diretti che possono rimettere tutto in discussione e nelle prossime 12 giornate non mancheranno. In ordine cronologico si giocheranno Atalanta-Napoli alla 29a, Napoli-Roma alla 30a, Roma-Inter alla 34a, Inter-Napoli alla 37a e Atalanta-Inter all’ultima giornata. Non potranno incidere, invece, le fatiche di coppa visto che l’Uefa nel nuovo calendario le ha collocate dopo la fine dei campionati. Tuttavia il fatto che tutte e quattro siano ancora in corsa nelle due coppe europee di questa stagione nobilita, di riflesso, anche la sfida per la prossima Champions League. Fonte: CdS