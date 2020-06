Ceccarini: “Difficile Callejon dopo il 30, per Milik una sola contropartita”

Il campionato deve ancora riprendere ufficialmente, ma il mercato la fa da padrone. Rinnovi, tentazioni, brevi concessioni. In casa Napoli, per esempio, scrive l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW: “Sistemato il rinnovo di Mertens fino al 2022 con opzione per l’anno successivo, ha già l’ok di Callejon per prolungare il contratto fino al termine della stagione. Molto difficile che poi l’avventura dello spagnolo possa proseguire ancora con la maglia azzurra. Intanto è ormai abbastanza chiaro che il Napoli stia cercando una sistemazione per Lozano. L’esterno messicano è in uscita ma al momento l’unica ipotesi percorribile è quella che porta all’Everton. Ancelotti lo vorrebbe di nuovo con sé ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo”. Le operazioni azzurre potrebbero poi incrociarsi con quelle bianconere: “Per Milik la richiesta resta sempre molto alta ma se i bianconeri decidessero di aprire all’inserimento di Bernardeschi qualche spiraglio ci potrebbe anche essere. Questa è l’unica contropartita tecnica che il club azzurro potrebbe prendere in considerazione. Al momento è solo un’idea ma non da sottovalutare”