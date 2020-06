Campionato e Champions, ne ha parlato Gattuso alla radio ufficiale

Martedì, intanto, torna il campionato, il Napoli andrà a sfidare al “Bentegodi” l’Hellas Verona per la ventisettesima giornata. Ecco le parole di Gattuso a Radio Kiss Kiss: «Possiamo ancora crescere: da giocatore, quando vincevo un trofeo, pensavo subito al giorno dopo, ai difetti e a cosa fare per migliorare. Beh, questa cosa mi è rimasta: bisogna liberare la testa e farsi trovare pronti. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste dodici partite a cominciare dal Verona: è una squadra forte e aggressiva, ci metterà in difficoltà». Obiettivo quarto posto? «Non lo so, se l’Atalanta vince il recupero va a più 12 punti. Certo, i risultati contano ma dobbiamo recuperare il nostro gioco e migliorare nella pressione e nel palleggio». Verso il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona: «Siamo consapevoli di affrontare un avversario più forte, ma arriveremo nelle condizioni psicofisiche giuste: non sarà una vacanza, ce l’andremo a giocare. Anzi, vogliamo andare in vacanza il più tardi possibile».

Fabio Mandarini (Cds)