Bundesliga – Bayern implacabile, ok Dortmund e Moenchengladbach

Insaziabile Bayern Monaco! I bavaresi festeggiano la conquista del titolo, battendo 3-1 il Friburgo nella 33a giornata di Bundesliga e centrando la 15a vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Vittoria preziosa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 a Lipsia e chiude al 2° posto in classifica. Colpo del B.Moenchengladbach, che batte 3-1 il Paderborn e sale al 4° posto. Scivola il Bayer Leverkusen, ko 2-0 a Berlino e ora a -1 punto dalla zona Champions League. Tutto rimandato all’ultima giornata per gli ultimi due posti Champions. Doppio poker per Wolfsburg (4-1 allo Schalke) e Hoffenheim (4-0 all’Union Berlino), che consente ad entrambe di qualificarsi in Europa League. Basta l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte al Colonia per raggiungere l’aritmetica salvezza. Si salva anche l’Augsburg grazie all’1-1 con il Fortuna Dusseldorf. Pesante sconfitta infine del Werder Brema, che perde 3-1 a Mainz e precipita a -2 punti dal terzultimo posto. Si deciderà all’ultima giornata chi tra Dusseldorf e Werder andrà allo spareggio salvezza e chi invece retrocederà