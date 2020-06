Ottavio Bianchi: “Così Napoli mi ha insegnato a vivere meglio”

Così riporta l’edizione odierna del quotidiano

“L’ultima volta che sono stato in costiera, gl i amici di Vietri sul mare mi hanno portato ad Amalfi, era un pomeriggi odi fine estate. Seduti a un tavolino in piazza del Duomo ci siamo gustati una sublime delizia al limone. Se chiudo gli occhi ne sento ancora il sapore in bocca. La sera prima ammiravamo il mare da Ravello, non credo di aver mai visto un panorama più suggestivo.Nelle settimane che ho trascorso a Bergamo in ritiro forzato, chiuso in casa per evitare il contagio, ho pensato spesso a quei luoghi. Dalla martoriata terra orobica sembravano una chimera. Un sogno lontano. Eppure pensare che un giorno li avrei rivisti mi ha aiutato a non uscire di senno. Scrivere con mia figlia Camilla un libro sulla mia vita è servito a mettere in fila tanti ricordi, molti sono legati a Napoli e dintorni. Non è un caso che il titolo della biografia, suggerito da Gianni Mura, sia Sopra il vulcano. Un gioco di parole, una citazione letteraria, e il riferimento a una carriera intensa, a tratti tellurica.