Barcellona/Napoli, Marek: “Napoli ci devi credere”

Tratto da Il Mattino. Pino Taormina chiede ad Hamsik:

La Champions ad agosto, il Napoli a Barcellona: la squadra di Gattuso può regalare un sogno in Europa?

«Vista la gara di andata, il modo con cui è stata affrontata la partita, è giusto credere nella possibilità di passare il turno. Certo, va fatta la stessa grande prestazione del San Paolo. Però ha ragione De Laurentiis: giocare al Camp Nou, in quello stadio fantastico, con gli spalti vuoti non sarebbe una bella cosa. Perché anche per i calciatori, vedere le tribune piene di spettatori, sentire il calore della gente, anche se tifano contro di te, dà stimoli unici. Il calcio è questo. Ma è chiaro che tutto dipende da come sarà l’evoluzione del contagio del Coronavirus in Europa nelle prossime settimane».

Al Dalian come vanno le cose?

«Ho ancora un anno e mezzo di contratto e sono certo di aver fatto la scelta giusta a venire qui. Certo, non vedo l’ora di tornare a giocare, ci alleniamo da cinque mesi sperando di iniziare presto ma non ci sono ancora certezze su quando inizierà il campionato».Com’è stato ritrovare Benitez?

«Lui è uno degli allenatori più vincenti al mondo e sono contento di averlo qui perché fin dal primo giorno che è arrivato ci ha aiutato a crescere e a migliorare grazie alla sua competenza e alla conoscenza del calcio».